فلسطين.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية أم الصفا

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قرية أم الصفا شمال غرب رام الله.

وأضافت الوكالة، أن آليات الاحتلال وعدد كبير من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية أم الصفا، وقامت بمداهمة منزل داخل القرية وتعدت على الأهالي بالمنزل.

وأمس الإثنين، شهدت مدينة غزة قصفًا إسرائيليًا مكثفًا في عدة مناطق داخل القطاع، فقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي البصرة، نتج عنه استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكدت مصادر محلية، أن الشهداء في هذا القصف وصل عددهم إلى 20 شهيدًا على الأقل.

ارتفع عدد الشهداء والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة واستهداف الفلسطينيين في كل مكان، إلى 26637 شهيدًا وارتفع عدد المصابين إلى 65387 مصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام.