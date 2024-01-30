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الثلاثاء 30 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بنزيما على أعتاب الرياض.. هل ينقذه الانتقال من الاتحاد؟

كريم بنزيما
كريم بنزيما
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، حول وجود مفاوضات لنقل كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد، إلى أحد أندية الرياض.

تأتي هذه الخطوة في محاولة لمنع رحيل بنزيما عن السعودية والعودة إلى أوروبا، بعد الأزمات المتكررة مع مسؤولي الاتحاد، بدءًا من صراعه مع المدرب السابق نونو سانتو، ووصولًا إلى المدير الفني الحالي مارسيلو جالاردو، بسبب تأخره في العودة من إجازته الأخيرة.

ويمثل بقاء بنزيما في الدوري السعودي رغبة ملحة من كبار المسؤولين، نظرًا لما حققه من إنجازات، ونيله جائزة الكرة الذهبية عام 2022.

ولكن هل يُشكل الانتقال إلى أحد أندية الرياض الحل الأمثل لإنهاء أزمات بنزيما؟ يبقى هذا السؤال مطروحًا، خاصةً مع عدم الكشف عن اسم الفريق المُحتمل انتقاله إليه، ومدى قدرة هذا الفريق على توفير بيئة مناسبة للاعب يُعرف بتطلعاته وطموحاته الكبيرة.
 

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