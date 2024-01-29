مصدر أمني يكشف حقيقة إشاعات وأكاذيب إعلام جماعة الإخوان الإرهابية

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم بثه على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والذى يتضمن الزعم بقيام عدد من رجال الشرطة بتبادل إطلاق النيران مع مجموعة من تجار الذهب بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى ووفاة ضابط شرطة.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية التابعة لها لنشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.