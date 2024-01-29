الولايات المتحدة: لا نسعى للدخول في حرب مع إيران

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون"، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى للدخول في حرب مع إيران ولا تريد توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وأن إيران لا تريد ذلك أيضا.

وأكد "البنتاجون" خلال مؤتمر صحفي بشأن الهجوم على قاعدة "البرج 22" التي تقع على الحدود الأردنية السورية، أنه لن يتسامح مع من هاجموا قواته.

وأضاف: لا معلومات لدينا بشأن موقع انطلاق الطائرة المسيرة التي استهدفت قواتنا في الأردن، لكننا نعلم أن إيران هي التي تمول المجموعات المسؤولة عن استهداف قواتنا في سوريا والعراق والأردن".

وأعلن "البنتاجون"، ارتفاع عدد الجنود الجرحى في الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن أمس إلى 40، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة.

وأمس الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون مدعومون من إيران على قوات أمريكية في الأردن.

ويعد هذا أول هجوم يكبد القوات الأمريكية خسائر بشرية منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويمثل الهجوم تصعيدا كبيرا للتوترات التي تجتاح الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تحول الحرب في غزة إلى صراع يشمل جماعات متحالفة مع إيران في لبنان واليمن والعراق.