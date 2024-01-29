للتنديد بدعم إسرائيل.. العشرات من موظفي الحكومة الأمريكية يُضرِبون عن الطعام الخميس المقبل

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها مساء اليوم الإثنين، إن العشرات من موظفي الحكومة الأمريكية سيضربون عن الطعام الخميس المقبل، للتنديد بسياسة الرئيس جو بايدن الداعمة لإسرائيل، وللفت الانتباه للأزمة الإنسانية في غزة.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أسفرت هذه المجازر عن ارتقاء 215 شهيدًا وإصابة 300 آخرين.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي، إن هذا العدد لا يشمل الضحايا الذين تحت الركام أو على الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول الطواقم الطبية إليهم.

ومع هذه المعطيات، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 26 ألفًا و637 شهيدًا و65 ألفًا و387 مصابًا.

وأضاف القدرة أن الاحتلال ما زال يفرض حصاره على مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل، مما يؤدي إلى شل قدرات المنظومة الصحية في إنقاذ الجرحى نتيجة نفاد العديد من أدوية التخدير. وأوضح أن الاحتلال يقوم بإعدامات ميدانية للمواطنين في خان يونس، كما يمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الشهداء والجرحى.

ودعا المؤسسات الأممية إلى التدخل السريع لحماية جميع المستشفيات، خاصة مستشفيات خان يونس التي تقع تحت دائرة الاستهداف المباشر، وحماية طواقمها والمصابين فيها، وتوفير الدواء والطعام والوقود.