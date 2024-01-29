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الإثنين 29 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنيا تستعد لمواجهة تداعيات تقلبات الطقس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اتخاذ كافة التدابير اللازمة تحسبًا لموجة التقلبات الجوية، والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء بما يضمه من أحداث عارضة وتغيرات مناخية مفاجئة، مع اتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، للعمل على تطهير مجرى مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، مع الاطمئنان على مدى كفاءة وجهازية كافة المعدات، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء.

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