تحليل شخصية الأمير هاري تفسر مشاكله مع العائلة الملكية

الامير هاري منذ تعرف على الامريكية ميجان ماركل ثم تزوجها ودخلت معه القصر ظهرت الكثير من المشاكل بينه وبين عائلته ووالده الملك تشارلز وزوجة اخيه الاميرة كيت، هذه المشاكل لم تكن ظاهرة للعلن من قبل، رجح الكثير من الناس المتابعين للعائلة الملكية واخبارها ان السبب في هذه المشاكل ميجان ماركل زوجته وذلك لانها المتحكمة والمتسلطة في العلاقة، وقام خبراء تحليل شخصية ولغة جسد بتحليل شخصية الامير هاري والتي كشفت الكثير من الاسرار.

كشف الخبراء ان شخصية الامير هاري عفوية بينما يتعامل مع شخصية متسلقة وهي زوجته ميجان التي تتميز ايضا بالعند والافتعال وهوما يؤثر على شخصية الامير هاري، وكان يظهر الامير هاري في الظهور الرسمي مع العائلة بشكل مرتبك ومتوتر وكان بداخله حزن كبيراثناء تلك المرات التي ظهر فيها ومعه زوجته بالرغم من محاولته اظهار الوحدة والاندماج بينه وبين شقيقه الامير ويليام.

يؤثر على شخصية وافعال الامير هاري الكثير من الافتعال الذي قامت به زوجته والتصريحات التي اطلقتها بعد تركهم للقصر بسبب زوجةاخيه فهو يحمل مشاعر ناحية عائلته بالقصر ولكن في بعض الاوقات لا يشعر بالراحة الكاملة في هذا الوضع خاصة بالمرة التي ظهر بهابمفرده بالقصر دون زوجته، يشعر انه الاخ الاحتياطي والمنبوذ حتى انه تحدث عن ان احد اولاد الامير ويليام سيكون في نفس وضعه مستقبلا.

كما أن جميع احداث والدته الراحلة الاميرة ديانا اثرت على طفولته وعلى تصريحاته وافعاله اتجاه عائلته حتى مع سيطرة زوجته عليه وانها كانت السبب في تفاقم الازمات في القصر حتى قرر الرحيل وترك اخيه ووالده، وتحدث عن ازمات بين شقيقه في كتابه الذي اصدره وفي تصريحاته مع زوجته.