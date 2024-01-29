مصرع سائق أتوبيس على يد شقيقين بسبب خلاف مالي في أوسيم

لقي سائق أتوبيس مصرعه علي يد سمكري وشقيقه في مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلاف مالي على إصلاح الأتوبيس بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة ووجود متوفي بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول سائق أتوبيس "متوفي"، تباع الأول، وطرف ثان شقيقين يعملان بورشة سمكري سيارات ملكهما، بسبب خلاف مالي ثمن إصلاح الأتوبيس ملك الأول، وخلال ذلك قام الطرف الثاني بالتعدي علي الطرف الأول محدثين إصابة السائق التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.