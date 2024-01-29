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الإثنين 29 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أفريقيا.. الرأس الأخضر ينهي أحلام موريتانيا ويتأهل لربع النهائي

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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تأهل منتخب الرأس الأخضر إلي ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا وذلك بعد تخطيه منتخب موريتانيا بنتيجة 1-0، في مباراة دور الـ 16 التي أقيمت مساء اليوم الإثنين.

جاء هدف منتخب الرأس الأخضر عن طريق اللاعب ريان مينديز في الدقيقة 88 من زمن المباراة وذلك من ركلة جزاء.

خاض موريتانيا اللقاء بتشكيل يضم، نيازي باباكر، دياو خاضيم، كيتا إبراهيما، با لاميني، الحسن حوبيب، بودا موحسني، عماري جاساما، سيدي بونا، أبوبكاري كويتيا، حمية طنجي، سليمان آن.

جاء تأهل المنتخب الموريتاني لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخه، لكنه اصطدم بمنتخب الرأس الأخضر القوي في دور الـ 16 وهو ما صعب المهمة وجعله يودع البطولة ويتأهل الرأس الأخضر لربع النهائي.

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