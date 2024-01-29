تفاصيل مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الامن في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة - من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة -سبق إتهامه فى عدد (3) قضايا " قتل – شروع فى قتل - سلاح نارى " ومطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق النيران على ضابط شرطة بالمنوفية أثناء محاولة ضبطه، وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالأسكندرية.

تم إستهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مقتله وعُثر بحوزته على (بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.