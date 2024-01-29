بعثة الزمالك تغادر الإمارات في طريقها للقاهرة

غادرت منذ قليل بعثة الزمالك، مطار دبي، في طريقها إلي القاهرة، وذلك بعد خوض بطولتين وديتين في الإمارات مؤخرا.

خسر الزمالك مباراتيه في البطولة الأولى أمام الوحدة الإماراتي وأم صلال القطري، ثم عاد وفاز في البطولة الثانية على حساب فريقي الرجاء المغربي وأهلي جدة السعودي وتوج باللقب.

وضمت بعثة الزمالك بالإمارات كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.