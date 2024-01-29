مسلسل "Suits" يحطم رقم "The Office" في عدد ساعات المشاهدة

حطم مسلسل الدراما "Suits" الرقم القياسي لمسلسل الكوميديا "The Office" للنجم ستيف كاريل، في عدد ساعات المشاهدة خلال عام واحد.

ووفق تقرير لمؤشر "نيلسن"، يحلل نسبة مشاهدة التلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية، وجد أن مسلسل "Suits" سجل إجمالي 57.7 مليار دقيقة مشاهدة في عام 2023، مما يجعله متقدم على "The Office" الذي سجل 57.1 مليار دقيقة مشاهدة في 2020. ما يجعل "Suits" المسلسل الأعلى مشاهدة في عام واحد. وفق موقع فارايتي.

ووفقًا لنيلسن، ارتفعت نسبة مشاهدة مواقع البث الرقمي بنسبة 21% في عام 2023 مقارنة بعام 2022 - وهو عام متتالي من النمو، حيث ارتفعت نسبة مشاهدة البث المباشر في عام 2022 بنسبة 24.6% عن عام 2021.

تدور أحداث "Suits" بعد هروب مايك المطرود جامعيًا من صفقة مخدرات، يعمل مع هارفي أفضل المحامين في مدينة نيويورك، رغم أنه ليس خريج كلية المحاماة؛ لكن هارفي غامر وعينه معه، وأصبحا فريق رابح، وقررا الحفاظ على سرهما من الجميع بما في ذلك الشريكة الإدارية.