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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وحدة حياة كريمة تتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بـ 30 مشروعًا بقرى وادي العرب بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقري وادي العرب بالمالكي بنصر النوبة
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تفقدت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان عدد 30 مشروعا بقرى وادي العرب بالمالكى بمركز نصر النوبة يستفيد منها 16 ألف نسمة موزعين على 5 قرى فرعية وتوابع.

صرح بذلك اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد مشيراً إلى تفقد 16 مشروع تم الانتهاء منها بنسبة 100% وتشغليها لتقديم خدماتها للأهالى وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى، وأيضًا 4 مشروعات لإنشاء وصيانة مدارس ومكتب بريد ووحدة طب للأسرة ، بالإضافة إلى 4 مشروعات بمجال الشباب والرياضة ، و3 مشروعات بمجال مياه شرب وأيضاً 3 مشروعات لتوصيل وتركيب خطوط الفايبر والاتصالات .

وأوضح إلى أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب التنفيذ ، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات وخاصة التى وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 90 % وتبلغ 5 مشروعات بمجال إحلال وتجديد شبكات وخطوط الكهرباء ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية .

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة) بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

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وحدة حياة كريمة قري وادي العرب بالمالكي مركز نصر النوبة أخبار محافظة أسوان