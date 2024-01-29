محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير الجارية بقاعة مؤتمرات عروس النيل الدولية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة الجارية بقاعة مؤتمرات عروس النيل الدولية من خلال تنفيذ بانوراما جمالية بأعلى الصوتيات والسمعيات والإضاءة لتصبح واجهة حضارية مشرفة لاستضافة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والعالمية ، وذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لاستكمال منظومة التطوير والتجميل فى مختلف المواقع الخدمية.

وأثناء تفقده لأعمال التطوير برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات ، وحسين ممدوح مدير فندق عروس النيل ، والمهندس المشرف على المشروع ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأن يتم تلافى كافة الملاحظات ، ويتم الاستعانة بالمتخصصين لتكون قاعة نموذجية وراقية ، ولاسيما أنها تضم مقاعد حضارية بواقع 300 مقعد ، ومسرح وشاشة لتقديم العروض والأفلام التسجيلية والمسرحية والوثائقية ، فضلاً عن إستقبال الفعاليات المختلفة من العروض الفنية والسينمائية .

مكلفاً بأن يتم الإنتهاء من إنشاء قاعة ملحقة لكبار الزوار والضيوف ، مع تطوير المدخل الرئيسى للقاعة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لقاعة البلكون الـ VIP المطلة على المسرح ، وغرفة التحكم للصوتيات والسمعيات ، وغرفة كاميرات المراقبة ، والمطبخ والمطعم بشكل آمن ، فضلاً عن زيادة الغرف بالفندق المحلق لاستيعاب الطاقة الوافدة على مدار العام .

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