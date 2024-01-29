بالفيديو.. القاهرة الإخبارية: أنفاق غزة ما زالت سليمة رغم القصف الإسرائيلي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تليفزيونيا بعنوان أنفاق غزة ما زالت سليمة رغم القصف.. وجنود الاحتلال يعانون من "كابوس المتاهة"، حيث إن الخطط التي وضعها جيش الاحتلال للقضاء على الفصائل في غزة لم تؤتِ ثمارها حتى الآن، فلم يتم الإفراج عن المحتجزين ولم ينجح في القضاء على الفصائل، لتظل حكومة نتنياهو خالية الوفاض رغم اقتراب العدوان على القطاع من إكمال الشهر الرابع.

رغم الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من الإدارة الأمريكية، إلا أن إخفاق جيش الاحتلال في قطاع غزة محور تركيز وسائل الإعلام الأمريكية، خاصة مع عدم تحقيقه أي من أهدافه التي أعلنها منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن نحو 80% من الأنفاق بالقطاع لا تزال سليمة رغم محاولات جيش الاحتلال في تدميرها حيث نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن جنود الاحتلال يعانون مما ووصفوه بمتاهة الأنفاق التي أصبحت بمثابة تحدٍ فريد يعيق الجيش ويمنعه من إحراز أي تقدم.

الخسائر الفادحة التي يتكبدها جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه على قطاع غزة تثبت نجاح التكيكات التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية والتي حولت قطاع غزة إلى كابوس أصاب الآلاف من جنود الاحتلال بأمراض نفسية، بالإضافة إلى معاناة من إصابات خطيرة تصل إلى حد الإعاقة الدائمة.

