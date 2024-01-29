الأرصاد: أجواء ممطرة وانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتكون متوسطة الشدة على جنوب الوجه البحرى، كما أن القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.



وأكدت الأرصاد استمرار هذه الأجواء الماطرة خلال اليوم حتى نهاية الأسبوع.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة شديدة البرودة بداية من اليوم الاثنين وحتى بداية الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوي فى طبقات الجو يؤدى إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه يؤدي إلي سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأوضحت الأرصاد انه يشهد اليوم الاثنين أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفه قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة .

واضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار، وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية.