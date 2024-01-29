شريف إكرامي يعلق على خروج المنتخب من بطولة أفريقيا: "13 سنة لم نتقدم خطوة"

علق شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز على خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية.

وودع المنتخب الوطني بطولة الأمم الأفريقية بالخسارة من الكونغو بركلات الترجيح، في دور الـ16 من "كان 2023" ليفشل الفراعنة في استعادة اللقب الغائب منذ 2010.

وكتب شريف إكرامي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" رسالة قال فيها: 13 سنة مرت على آخر تتويج لمنتخب مصر و5 سنوات مرت على اخفاق روسيا 2018، هل تقدمنا خطوة.. هل تغير شيء؟.. كرة القدم اللعبة التي يحترم صناعتها العالم إلا مصر حتى الدول الإفريقية الأقل شأن باتت تسبقنا بمسافات.. متى سنستوعب مدى تأخرنا؟ .. متى سنستوعب إن العيب الأساسي والخلل العميق أساسه الفكر، أساسه الإدارة، أساسه الثقافه الرياضية نفسها.. تغيير المدربين أو اللاعبين ليس إلا استبدال قشرة لأساس ضعيف، أساس لا يصلح.. الهروب من الحقيقة لن يغير قبحها، وتأكدوا إن العند والكبر سيزيدها قبحاً.

وتابع: استعدوا لسماع صيحات التغيير ونداء الإقالات، وأصوات النقد والسخرية الذي سيؤدي في النهاية إلى لا شيء، استعدو لسماع نفس الآراء ونفس الاقتراحات التي ستقودنا للخلف أكثر وبسرعة أكبر، للأسف مستوى الكرة المصرية متناسب جداً مع مستوي صناعتها ومستوي إدارتها، فنحن لا نتغير أبداً عن قناعة، نتغير عندما نيأس.. نتغير رغماً عنا.

واختتم حارس مرمى منتخب مصر السابق رسالته قائلا: كلاعب ينتمي لهذا المجال، أعتذر أولاً لكرة القدم.. وأعتذر لشعب مصر الذي يعشق الكرة والذي فقد الثقة في كرة بلده.

https://twitter.com/SEkramyofficial/status/1751882106085482738?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1751882106085482738%7Ctwgr%5E39e11c3011f0aec04432ff8c08ba3e122fd6a8ff%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fkoraplus.com%2Farticle%2F132610%2FD8B4D8B1D98AD981-D8A5D983D8B1D8A7D985D98A-D98AD8B9D8AAD8B0D8B1-D984D984D983D8B1D8A9-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8A7D984D987D8B1D988D8A8-D985D986-D8A7D984D8ADD982D98AD982D8A9-D984D8A7-D98AD98FD8BAD98AD8B1