سلة الزمالك يواجه هليوبوليس لاستعادة الانتصارات في دوري السوبر

يواجه فريق كرة السلة الأول بالزمالك، مساء اليوم الإثنين، هليوبوليس، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة للدور الأول لبطولة دوري السوبر لكرة السلة.

يدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم من أجل تحقيق الفوز وذلك لتعويض الخسارة في الجولة الرابعة بدوري السوبر أمام الاتحاد السكندري .

كان فريق سلة الزمالك بقيادة مدربه وائل بدر، قد فاز في الجولة الأولي لدوري السوبر على حساب فريق سموحة، ثم خسر على صالة النادي الأبيض أمام الأهلي في الجولة الثانية للدور الأول لدوري السوبر لكرة السلة، ثم عاد وفاز على الجزيرة في الجولة الثالثة، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة .