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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم العالي يعلن عن تغيير في البرامج الدراسية لمواكبة التطورات

د.أيمن عاشور وزير
د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي
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قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تحديات في وظائف المستقبل، ولابد ان يتم التوافق بين سوق للعمل والتعليم الجامعي،  لمواكبة وظائف المستقبل.

وأضاف وزير التعليم: لدينا في التعليم الجامعي التحق العام الحالي تقريبا من طلاب STEM،  ما يقارب ١٨٠٠ طالب منهم ١٠٩٤ علمي علوم، والرياضيات ٧٠٠ ،  ٢٥% من علمي بخلاف الأسنان والعلاج الطبيعي.

ولفت وزير التعليم العالي، إلى أنه يتم حاليا تغيير  في البرامج الدراسية بالجامعة، والبرامج تؤدي إلى خريج متميز، في التخصصات ولضمان التكامل، لتأهيل الطلاب في العلوم المختلفة إلى سوق العمل.

جاء ذلك خلال مؤتمر التعليم STEM الذي يعقد الآن، ويهدف المؤتمر لطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل تطوير هذا النظام التعليمي وتحسينه، وكذلك العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى التخطيط لضمان استمراريته وتطويره في المرحلة القادمة، إلى جانب مناقشة متطلبات وسبل التوسع فى إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية.

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