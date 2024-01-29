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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير المركز القومي لثقافة الطفل: إقبال كبير من صغار السن على معرض الكتاب

السيناريست وليد كمال
السيناريست وليد كمال مديرالإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل
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أكد السيناريست وليد كمال مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل، أن هناك إقبالا كبيرا جدًا من الأطفال على الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أنه يتم رصد الجمهور المشارك والذي يحضر فعاليات المعرض يوميا.

وأضاف "كمال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الدكتورة نيفين كيلاني وزيرة الثقافة أعلنت بالأمس أن الإقبال مشرف بأعداد كبيرة، قائلًا: "الأعداد تفرحنا شخصيًا".

وتابع، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح علم ومنارة كبيرة جدا في مصر، وهذا أمر رائع، وإقبال الأطفال والأسر يزيد من كل سنة لأخرى، ويسألون عن الجديد باستمرار، موضحًا: "هذا يلقي علينا مسؤولية ضخمة حتى نقدم الجديد الذي نسعد به أطفالنا في القاهرة وكل المحافظات".

وأردف، مدير الإعلام بالمركز القومي لثقافة الطفل: "لدينا أكثر من برنامج جديد، مثل برنامج حكايات الانتصار وحضر أمس اللواء محمود خليفة الذي تحدث عن انتصارات حرب أكتوبر بشكل مبسط وجميل للأطفال، ويحضر لدينا يوميا كتاب وفنانين وشعراء يتحدثون عن النصر من زوايا مختلفة وبطريقة مبسطة يمكنها إيصال هذا النصر العظيم للأطفال".

المركز القومي لثقافة الطفل معرض القاهرة الدولي للكتاب وزيرة الثقافة حرب أكتوبر