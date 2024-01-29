ads
الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط‏ 44976 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة من ضبط‏
خلال 24 ساعة من ضبط‏ 44976 مخالفة مرورية متنوعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. 

و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 44976 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها  (473) مخالفة السير بدون تراخيص. (62) دراجة نارية مخالفة. (8386) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (26) مخالفة موقف عشوائى. (1228) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. (11) مخالفة شروط التراخيص.
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

الإدارة العامة للمرور جهودها المرورية وتطبيق