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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اتهام سائق بالنصب على مسن في مبلغ 10 آلاف دولار لشراء سيارة ببولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه
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 اتهم مسن على المعاش، سائقًا بالنصب عليه بمبلغ 10 آلاف دولار، والذي كان يخطط لاستخدامها لشراء سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مسن على المعاش، يبلغ من العمر 50 عامًا، يتهم سائق يُدعى "ناصر. أ"، بالنصب عليه بمبلغ 10 آلاف دولار.

المسن أدلى بشهادته في ديوان القسم، متهمًا السائق بأخذ المبلغ بغرض شراء سيارة ملاكي بقيمة 330 ألف جنيه. وبشكل مفاجئ، تم إغلاق هاتفه المحمول، ولم يتم شراء السيارة المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن القبض على المتهم. خلال المواجهة، اعترف "ناصر. أ" بجريمته وأشار إلى مكان المبلغ المالي المُختلس.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة للكشف عن تفاصيل الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.
 

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