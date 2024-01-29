بالفيديو.. المرور: كثافات بشارع رمسيس وغلق شارع يوسف عباس لتنفيذ إنشاءات

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الاثنين.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن شارع رمسيس به كثافات مرورية تستمر حتي شارع الجيش وصولاَ إلي ميدان العباسية بينما شهد شارع صلاح سالم كثافات بسيطة كما توجد سيوله مرورية عند كوبري الجلاء حتي طريق العروبة، موضحة أن كوبري المطار يشهد كثافات نسبية تبدأ تقل وتختفي تدريجيا وصولا إلي طريق المطار، وكوبري الحدائق المتجه للزاوية واعلى كوبر المطرية المتجه للكابلات نشهد كثافات مرورية، كما وجدت كثافات مرروية بسيطة متحركة مستمرة من كورنيش النيل القادم من المظلات وحتي وسط البلد.

وأوضحت، أن هناك غلق كلي وجزئي من شارع يوسف عباس لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية لمدة 30 يوم وهذا الغلق بدأ من يوم 14 يناير، وتم عمل تحويلات مرورية، بهدف إستيعاب الحركة بالشارع، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناَ مع تفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالقاهرة.

وأردفت "دينا" أن هذه الإصلاحات تستلزم الغلق الكلي لطريق بلبيس الصحراوي، بالوصلة من شارع الملاحة الجويةوحتى شارع حامد حجازي، ويستلزم الأمر أيضاَ إجراء تحويلات مرورية للقادم من طريق الدائري أن يسلك يمينا بشارع الملاحة الجوية فيسارا شارع الكتيبة وصولا لشارع حازم حجازي، وحتى التحويلات.

أما عن محافظة الجيزة يشهد شارع الهرم بطئ لحركة السيارات بسبب غلق الطريق بالتقاطع مع المريوطية، بينما شهدت منطقة مشعل كثافات مرورية من شارع العشرين حتي شارع الطالبية.

وأكملت، أن هناك كثاقات من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين، موضحة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أغلقت الطريق السياحي جزئيا بواقع 2 حارة مرورية في المسافة من نهايته حتي تقاطعه مع الطريق الدائري أعلي طريق المنصورية بمسافة 500 متر حيث تستغرق الأعمال 15 يوم، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة السيارات.

ويشهد المحور كثافات مرورية للقادم من أكتوبر وتستمر حتي نادي الزمالك وتنتهي عند توسعة كوبري 15 مايو ولكن توجد سيوله مرورية في المحور المتجه إلى أكتوبر.

وشهدت محافظة المنيا سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق منها طريق الشيخ فضل على طول الطريق، مع وجود بعض الكثافات البسيطة في بعض الطرق.