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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إنقاذ سائق حاول إنهاء حياته من أعلى كوبري الجامعة

ارشيفيه
ارشيفيه
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نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في إنقاذ سائق حاول انهاء حياته قفزاً في مياه النيل من أعلى كوبري الجامة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام شخص بإلقاء نفسه في مياه النيل من أعلى كوبري الجامعة بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم إنقاذ الشاب وتبين أنه يعمل سائق ويمر بأزمة نفسية وجرى نقله إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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