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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

دوي انفجارات في مدينة غزة والمنطقة الوسطى تزامنًا مع تحليق للطائرات الحربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في مدينة غزة والمنطقة الوسطى تزامنًا مع تحليق للطائرات الحربية في الأجواء.

واستشهد فجر اليوم، شابًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابته بجراح خطيرة في بلدة اليامون بمدينة جنين.

منذ قليل، حاصرت الدبابات الإسرائيلية مستشفى الشفاء، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي على المستشفى في مدينة غزة.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط مستشفى جنين، وقامت بتدمير وتخريب البنية التحتية والشوارع، كما أطلق الاحتلال الرصاص الحي، مما تسبب في كسر زجاج النوافذ في قسم الولادة بالمستشفى.

دوي انفجارات تحليق الطائرات الحربية مدينة غزة