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الإثنين 29 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا.. منتخب مصر يخسر من الكونغو ويغادر أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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تمكن منتخب الكونغو من تحقيق الفوز على نظيرة منتخب الفراعنة بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.
وبذلك يتأهل الكونغو إلى الدور المقبل وودع الفراعنة البطولة.

وبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح.
خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، حمدي فتحي.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة 

أمم أفريقيا 2023 منتخب مصر