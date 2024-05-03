OpenAI تستعد لإطلاق محرك بحث جديد بتقنية الذكاء الاصطناعي

تقترب شركة OpenAI من إطلاق محرك بحث جديد على الإنترنت، وفقًا لتقارير صحفية حديثة، وذلك وفقًا للتسجيلات الرسمية لشهادات SSL لنطاق الويب الجديد search.chatgpt.com التي قدمتها الشركة، وتُعد تقنية SSL، أو Secure Sockets Layer، واحدة من التقنيات الرائدة في تأمين الاتصالات عبر الإنترنت وتشفير البيانات بين المتصفح وخوادم الويب.

ومن المتوقع أن يقدم المحرك الجديد خاصية البحث المعتمدة على روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، وذلك في شهر مايو المقبل، ولكن بشكل أساسي لمشتركي خطط بلس أو خطط الشركات وفرق العمل.

وستتيح هذه الخاصية للمستخدمين إمكانية البحث عبر الإنترنت بشكل فعال، مع العرض الملخص لنتائج البحث والإشارة إلى مصادر المعلومات المُذكورة، وهي ميزة مشابهة لما يُقدمه مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" الذي يُقدمه مايكروسوفت، والذي يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها التي تمتلكها OpenAI.

ومن المتوقع أن يلقى المحرك الجديد اهتمامًا كبيرًا من قِبل المستخدمين الباحثين عن تجربة بحث مختلفة، خاصةً مع تطور تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي. ومن المنتظر أن يكون هذا المحرك منافسًا لمحرك البحث الشهير جوجل، الذي يسيطر على سوق البحث عبر الإنترنت، على الرغم من أن جوجل نفسها تعمل على إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في محرك بحثها.

وحتى الآن، لم تُكشف شركة OpenAI رسميًا عن تفاصيل أكثر حول هذه الميزة الجديدة، ومن المتوقع أن تكون الإعلانات الرسمية متاحة قريبًا.