إقبال المشجعين على مراكز شباب القليوبية لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني

شهدت مراكز وأندية الشباب بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرا من المشجعين لمشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تقدم شاشات عرض واماكن مجهزة تستقبل جماهير الكرة المصرية لمساندة المنتخب المصري في طريقه لكأس الأمم الأفريقية 2024.

وشهدت مراكز الشباب الليلة اقبالا من النشء والشباب والرواد لمشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية وفقا لاستراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة لتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب.



مراكز شباب القليوبية

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