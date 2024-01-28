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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال المشجعين على مراكز شباب القليوبية لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني

مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر
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شهدت مراكز وأندية الشباب بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرا من المشجعين لمشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تقدم شاشات عرض واماكن مجهزة تستقبل جماهير الكرة المصرية لمساندة المنتخب المصري في طريقه لكأس الأمم الأفريقية 2024.

وشهدت مراكز الشباب الليلة اقبالا من النشء والشباب والرواد لمشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية وفقا لاستراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة لتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب.
 

مراكز شباب القليوبية

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الشباب والرياضة بالقليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 كأس الأمم الأفريقية 2024 مصر والكونغو الديمقراطية