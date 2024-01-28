إحالة المتهمين بخطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر إلى الجنايات للمحاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر ثالث بإحالة، المتهمين بخطف طفلتي مدينة نصر، والشهيرة إعلاميا بواقعة الأسانسير، إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

وامرت في وقت سابق ، بحبس المتهمين بالظهور في مقطع فيديو خطف طفلتين من داخل مصر ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

كانت كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين يقومان بإصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 /12 /2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد إنفصالهما حتى عام 2022 ، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك ، ولم تقدم ما يُفيد ذلك .

وبإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالإستعانة بشخصين لإرتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو ، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين – والثانى سائق السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وبمناقشتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .