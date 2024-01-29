إرسال عينة من الحشيش المخدر ضبطت بحوزة عاطلين للمعمل الكيميائي لفحصها

أمرت جهات التحقيق بالتبين بإرسال عينة من مخدر الحشيش إلى المعمل الكيميائي لفحصها، ضبطت بحوزة عاطلين قبل ترويجها على عملائهما، لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، والجدول المدرجة به، كما طالبت بصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين .

ونجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين في ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التبين بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – سلاح أبيض "مطواة" - سيارة).

وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.