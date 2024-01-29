ads
الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إرسال عينة من الحشيش المخدر ضبطت بحوزة عاطلين للمعمل الكيميائي لفحصها

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالتبين بإرسال عينة من مخدر الحشيش إلى المعمل الكيميائي لفحصها، ضبطت بحوزة عاطلين قبل ترويجها على عملائهما، لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، والجدول المدرجة به، كما طالبت بصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين .

ونجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين في ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التبين  بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – سلاح أبيض "مطواة" - سيارة).

وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جهات التحقيق بالتبين مخدر الحشيش ا المعمل الكيميائي المادة المخدرة قوة أمنية قسم شرطة التبين