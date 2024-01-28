الجهاز الفني لمنتخب السباحة البارالمبية يتابع منافسات بطولة الجمهورية

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسباحة البارالمبية على حضور منافسات سلسلة بطولات الجمهورية للسباحة البارالمبية، في نادي 6 أكتوبر، ضمن المرحلة الأخيرة للتأهيل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتواجد الجهاز الفني بقيادة شريف حبيب المدير الفني، والمدربين عماد مدبولي وعمرو أبو الدهب، والقائم بأعمال المدير الإداري وليد عبد القادر.

جاء تواجد الجهاز الفني والإداري من أجل معرفة مستوى الفرق واللاعبين، ولتحفيز المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم من أجل حسم التأهل لدورة باريس 2024، ولإبداء النصائح اللازمة لذلك.

وشهدت المنافسات حضور المهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية المصرية، والذي حرص على الاطمئنان على كافة الأمور والجوانب الإدارية والتنظيمية، تنفيذا لسياسة مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وتعد هذه البطولة المرحلة النهائية للتأهيل لدورة بارالمبياد باريس 2024، وبناءً عليها سيتحدد اللاعبين المؤهلين، كونها معتمدة من لجنة السباحة باللجنة البارالمبية الدولية.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.