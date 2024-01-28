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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط سوبر ماركت يبيع سجائر بدون مستندات بالإسكندرية

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية
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شن إبراهيم مرسال رئيس رقابة إدارة العامرية وغادة عاشور المفتشة بإدارة الرقابة بالمديرية بحملة تموينية مركزية و التى أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر بدون مستندات فى سوبر ماركت وتم التحفظ على عدد ١٥ خرطوشة سجائر LM وعدد ١٥ خرطوشة كليوباترا، وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر بدون مستندات داخل المحلات.

وتم التحفظ على عدد  ٤٦ خرطوشة سجائر أنواع مختلفة، وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر  وشيشة إلكترونية بدون مستندات داخل إحدى المحلات وتم التحفظ على عدد ١٨خرطوشة سجائر أنواع مختلفة و١٣ شيشة الكترونية و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق، وجاء ذلك بتوجيهات من معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية و تعليمات من معالى اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط و متابعة  الأسواق.

الإجراءات القانونية الدكتور على المصيلحى وزير التموين الرقابة على الأسواق اللواء محمد الشريف تشديد الرقابة على الاسواق حملة تموينية على المصيلحى وزير التموين وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية كليوباترا تعليمات مشددة تشديد الرقابة