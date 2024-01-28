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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا .. غرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكونغو (صور)

منتخب مصر
منتخب مصر
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يلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية بعد قليل في الدور ال 16 من منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار. 
وتستعرض “البوابة نيوز” غرفة ملابس المنتخب الوطني قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة .

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.

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منتخب مصر أمم إفريقيا