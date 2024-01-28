القاهرة الإخبارية: إجراءات أمريكية الفترة المقبلة بعد مقتل 3 من جنودها

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن الهجوم على القوات الأمريكية وقع على الحدود السورية الأردنية ليلة أمس وقتل فيها 3 جنود أمريكيين، والهجوم وقع بطائرة مسيرة على موقع أمريكي على الحدود بين البلدين في مبنى يسمى "برج 22"، وأصيب فيها ما لا يقل عن 24 أمريكيا آخرون، وأصبح الأمر الآن رسميا.

وأضاف "جبر" خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر بيانا يتحدث فيه عما حدث في الليلة الماضية، وحمل مسؤولية الهجوم لمن يسميهم وكلاء إيران في المنطقة، وأن هذا يعتبر تصعيدا غير مسبوق، وأنه ربما في بداية هذا الصراع في الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على غزة لم يقتل أمريكي في هجوم كهذا، إذا تم استثناء يوم 7 أكتوبر.

وأشار إلى أن هذه الهجمات متكررة سواء في سوريا أو العراق أو هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ولكن هذه تعد المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أمريكيون كهجوم كهذا، ما ينظر بتصعيد قادم، وإجراءات أمريكية ستكون خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه لم تعلن أي جهة بعينها مسؤوليتها عن هذا الحادث، ولكن الولايات المتحدة يبدو أنها على ثقة بأن الجماعات التي تطلق عليها بأنه مدعومة من إيران، والتي تعمل ما بين سوريا والعراق، هي التي نفذت هذا الهجوم.