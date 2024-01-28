أمم أفريقيا.. مصطفى محمد يقود هجوم الفراعنة أمام الكونغو

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية بعد قليل ضمن منافسات الدور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة.