مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 بهجوم طائرة مسيرة في الأردن

قتل 3 جنود أمريكيين وأصيب 25 آخرون، في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة أميركية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، ليل السبت.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الأحد، أن الهجوم وقع على قاعدة "التنف" العسكرية، التي تضم قوات أمريكية ودولية أخرى.

وحمل البنتاجون الميليشيات الإيرانية مسؤولية الهجوم، وقال إن الرئيس جو بايدن تم إطلاع على ما تعرض له الجنود الأمريكيون.

وهناك 2900 جندي أميركي في قواعد عسكرية في الأردن، وفق البنتاجون.

وتعرضت القواعد التي تضم قوات أمريكية في المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.