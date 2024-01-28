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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جمال حجازي: مررت بفترة مرضية صعبة.. ولم يكن هناك علاج لمرضي

جمال حجازي
جمال حجازي
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كشف الفنان جمال حجازي في حواره ببرنامج "بنت البلد" اليوم عبر قناة Ten عن إصابته بفيروس سي من الدرجة الأخيرة (4)F، هو وثلاثة نجوم كبار من الوسط الفني في فترة صعبة لم يكن يتواجد بها علاج لهذا المرض، مؤكدا أنه أول من تلقى علاج لفيروس سي في مصر.

وتابع “حجازي” أنه في هذا الوقت كان يقيم في شقة سكنية إيجار بأحد الأحياء البسيطة هو وبناته الثلاث وكان يمر بظروف معيشة صعبة.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان جمال حجازي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، جمال حجازى، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق

جمال حجازي بنت البلد قناة ten فيروس سي