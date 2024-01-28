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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار النمساوي يجدد رفضه فكرة تقديم موعد الانتخابات البرلمانية

كارل نيهمر
كارل نيهمر
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جدد المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الأحد، رفضه فكرة تقديم موعد انتخابات المجلس الوطني "البرلمان" من سبتمبر إلى مارس القادم.
وقال المستشار النمساوي، في تصريحات اليوم الأحد، إن الائتلاف الحكومي قوي والشراكة بين حزبي الشعب والخضر راسخة ومستمرة.
ولفت إلى أن خطة الحكومة في العام الجديد تركز على خفض الدعم وزيادة النمو وتقليل المزايا الاجتماعية للمهاجرين.
وأوضح نيهمر أن التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية من شأنها أن تولد المزيد من الإيرادات الضريبية لأن هذا من شأنه أن يحفز النمو ويعزز الاستثمارات في النمسا.
وأشار إلى أن التدابير المتخذة ضد الهجرة وتحجيم المساعدات الاجتماعية من شأنها أن تؤدي إلى خفض الإنفاق العام. 

المستشار النمساوي انتخابات البرلمان