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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسيرة بالسيارات وسط فيينا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة

فيينا
فيينا
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نظم أبناء الجاليات العربية والإسلامية في النمسا اليوم الأحد مسيرة بالسيارات وسط العاصمة فيينا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة.
وقاد النشطاء من جمعيات فلسطينية وعربية سيارات ترفع علم فلسطين وجابوا شارع الرينج الشهير وتحدثوا عبر مكبرات الصوت باللغة الألمانية للتنديد بأعمال الابادة والتطهير العرقي في غزة.
ودعا النشطاء الحكومة النمساوية والحكومات الأوروبية إلى الانحياز للحق الفلسطيني ووقف أعمال الدمار والابادة والحصار ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.
وشدد المشاركون في المسيرة على ضرورة تسهيل وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية للمحاصرين في غزة والذين يكافحون للحصول على الماء والغذاء والدواء.

النمسا الشعب الفلسطيني غزة فلسطين