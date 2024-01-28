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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. جيرونا يعتلى قمة الليجا من بوابة سيلتافيجو

جيرونا
جيرونا
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اعتلى فريق جيرونا قمة الدورى الإسبانى لكرة القدم، بعد الفوز على نظيره سيلتا فيجو، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب " بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الليجا.
وجاء هدف جيرونا عن طريق اللاعب بورتو فى الدقيقة الـ 20 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز اعتلى فريق جيرونا قمة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 55 نقطة، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 17 نقطة فى المركز الـ 16 من ترتيب الليجا.

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