نهائي كأس دبي للتحدي.. الزمالك يصل ملعب آل مكتوم لمواجهة أهلي جدة

وصل فريق الزمالك، منذ قليل إلي ملعب آل مكتوم، وذلك استعدادا لخوض مواجهة أهلي جدة السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي .

وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائي بعد الفوز على حساب فريق الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية .

وتضم بعثة الزمالك بالإمارات كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.