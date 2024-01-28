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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي كأس دبي للتحدي.. الزمالك يصل ملعب آل مكتوم لمواجهة أهلي جدة

نداي لاعب الزمالك
نداي لاعب الزمالك
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وصل فريق الزمالك، منذ قليل إلي ملعب آل مكتوم، وذلك استعدادا لخوض مواجهة أهلي جدة السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي .

وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائي بعد الفوز على حساب فريق الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية .

وتضم بعثة الزمالك بالإمارات كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

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