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الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب

جهود أجهزة وزارة
جهود أجهزة وزارة الداخلية
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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر قيام تشكيل عصابى مكون من (11 شخص – لعدد أربعة منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات "البحرالأحمر، القاهرة ، قنا ، أسوان") بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج المتحصل عليه من التنقيب غير الشرعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (55 كيلو جرام من أحجار الكوارتز  - 15,346 كيلو جرام ذهب "سبائك ومشغولات" - 282 جرام ذهب صينى - 76 جرام فضة - 4 كيلو جرام سبائك لخام النحاس – عدد من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب - كميات من مواد كيميائية المستخدمة فى تشغيل المعادن النفيسة - سيارة ربع نقل – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية )
وبمواجهتهم قرروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع على النحو المشار إليه .
تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى ( 97 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خام الذهب التنقيب غير الشرعى وزارة الداخلية