مواطنة تستغيث بالتضامن: محتاجة معاش يضمن لي حياة كريمة

الأحد 28/يناير/2024 - 12:58 م

تستغيث أم محمد صاحبة الـ 27 عاما بالدكتور نيفين القباج، وزير التضامن، قائلة : "أسكن بمحافظة قنا، لدي طفلان، وزوجي يعمل عامل أجري باليومية، ولم ينجح في الحصول على دخل ثابت أو عمل مستقر، فأوقات يعمل يوما واحدا في الأسبوع، توجهت لمكتب التضامن الذي اتبعه، وتقدمت بالأوراق لنتفاجىء برفض أوراقي في الحصول على المعاش المستحق لنا، رغم أن زوجي ليس لديه تأمين أو ملكية لأرض أو عقار أو سيارة، ونسكن بالإيجار، وبعد سؤالنا أخبرونا بأننا لا تنطبق علينا الشروط،.

وأضافت: “رغم أننا تقدمنا بكل الأوراق المطلوبة والتي تثبت أحقيتنا بالحصول على المعاش، أناشد كل المسئولين بالنظر لمعاناة أسرة كاملة وتقديم الدعم لهم رحمة بظروفنا”.