تجديد حبس سباك لاتهامه بقتل نجله في دار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم تجديد حبس سباك 15 يوم علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل نجله.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للمباحث والاستماع إلى عدد من شهود العيان والأم .

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من سيدة بوفاة ابنها وعمره 5 سنوات، أثناء اللهو بالدراجة الهوائية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على «سباك»، بتهمة قتل ابنه «5 سنوات» بعد التعدي عليه بالضرب بسبب «تلفظه الدائم وسبابه المستمر» في منطقة دار السلام.

وجاء في تحقيق ضابط المباحث ، كشفت ملابسات الواقعة التى بدأت باتصال «محمد.ر»، والد الطفل 27 سنة، بوالدة الطفل «زوجته» وأبلغها بأن ابنهما سقط من أعلى دراجة هوائية، وعلى الفور توجهت السيدة بالطفل إلى أحد المستشفيات بدار السلام لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي متاثرا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين عدم صحه أقوال الأم، وأن وراء الواقعة والد الطفل سباك حيث قام بالتعدي عليه بالضرب مما تسبب فى موته بسبب شغب الطفل.

وبررت الأم فعلتها لعدم رغبتها فى خسارة ابنها وزوجها فى وقت واحد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.