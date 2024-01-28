السياحة: انتخابات المرشدين السياحيين خلال 6 أشهر

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2024 والمتعلق بعمل لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين برئاسة سمير عبدالوهاب.

وقرر الوزير استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 95 لسنة 2019، لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين العامة، وذلك لمدة 6 أشهر جديدة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل باخر قرار وزاري بالمد والذي حمل رقم 252 لسنة 2023، ويتم خلال الفترة الجديدة انتخاب مجلس الإدارة الجديدة.

وصدر القرار الوزاري بناءا على قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022، وقرار رئيس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020، بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار.