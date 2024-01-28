تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية، انطلاق برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" الدفعة الثانية والذي يستمر لمدة أربعة أيام حتي الأربعاء 31 يناير الجاري وذلك بقاعتي الاجتماعات الصغري والكبري في ديوان عام تعليم مطروح.

وأوضح وكيل الوزارة خلال متابعته فعاليات اليوم الأول للتدريب أنه يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم؛ لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، مشيراً أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وكذلك دراسة ماهية الذكاء الاصطناعي والتعامل الأمثل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لمنظومة التعليم الجديد.

وأضاف شحاته أن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" الدفعة الثانية تبلغ مدته الزمنية أربعة أيام تدريبية يتناول اليوم الأول المهارات المهنية التي تمكن المعلم من التدريس بطريقة إبداعية محفزة لتفكير المتعلمين وتساعدهم على التفاعل مع المعلم كذلك نواتج التعلم الجيد وسبل نجاح منظومة دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول الدراسية العادية والمهارات الحياتية بأبعادها المتنوعة بمنهج التعلم الجيد بالإضافة إلي القدرة علي التفكير وحل المشكلات بطريقة علمية وفق خطوات منظمة في إطار زمني محدد.

ومن جانبه أكد إسماعيل جاتو وكيل المديريه، للمعلمين الجدد ضرورة تحقيق أقصى استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي نظراً للأهمية القصوي في صقل المهارات التدريسية والإدارية، مضيفًا أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بتوفير كل آليات ومقومات التدريب الناجح ةالتى يحتاجها المتدربين؛ لضمان تحقيق أقصى أستفادة ممكنة من العملية التدريبية وبما ينعكس على المنظومة التعليمية عقب إجتياز المتدربين للبرامج التدريبية التى أقرتها الوزارة والجهات المعنية واستلامهم العمل بالمدارس التابعة للمحافظة.

وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد

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