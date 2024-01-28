حزمة من الامتيازات للمصريين بالخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة للرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من المواطنين المصريين بالخارج، والاستجابة لأفكارهم ومقترحاتهم، مشيرة إلى أن الوزارة قد تلقت عددا من الاستفسارات المهمة سواء تلك التي تلقتها خلال جولتها الخارجية أو عبر مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو الاستفسارات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت جندي، أنها تلقت رد وزارة الإسكان حول استفسارات وشكاوى السادة المواطنين المقيمين بالخارج الخاصة بمشروع "بيت الوطن"، ضمن جهود الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وإتاحة المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج.

وتضمن رد وزارة الإسكان، أنه سبق موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢١٤ بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۰ علي طرح مشروع بيت الوطن للسادةالحاجزين بشكل دائم ومستمر، وقد تم نشر كراسة شروط للطرح الثامن للمشروع والطرح الثامن التكميلي والطرح التاسع على الموقعالإلكتروني للمشروع وتم اتخاذ بعض الإجراءات والتيسيرات التي تم نشرها أيضا على الموقع الالكتروني للمشروع.

كما ذكرت وزارة الإسكان في ردها عدة محفزات، ومن بينها:

- عدم احتساب فوائد على القسط الأول والمستحق سداده خلال شهر من تاريخ استلام الأرض (للأراضي).

- استحقاق القسط الأول الوارد بالكراسة ليكون سنة من تاريخ الاستلام المحدد والمعلن وليس سنة من التخصيص علي الموقع الإلكتروني،وفى حالة عدم الاستلام خلال المهلة المحددة للاستلام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة (للوحدات السكنية).

- لسماح بزيادة المبالغ المحولة والمسجلة على الموقع، على سبيل حجز القطع المتاحة على الموقع وذلك من خلال فتح باب استقبال الطلباتاعتباراً من يوم ۲۰۲۲/۱۲/۱۲.

- السماح بالاستفادة من المبالغ الزائدة بالحجوزات المؤكدة خلال المرحلة التاسعة فقط واستكمال الدفعة المقدمة لإجراء حجز من القطعالمتاحة على الموقع.

- استيعاب التحويلات الواردة بعد غلق باب الحجز بتاريخ ۲۰۲۳/۹/٢٥، وذلك لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع.

وأكدت وزارة الإسكان في ردها أن المشروع طرحه مستمر ودائم، وجارٍ حاليا الإعداد لطرح وحدات سكنية بمدن: "القاهرة الجديدة،السادس من أكتوبر، الشيخ زايد" ويمكن للسادة المواطنين التقدم وفقاً للشروط الجاري إعدادها للطرح القادم، والتي سيتم الإعلان عنها،تباعا.

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي أن الوزارة تعد ممثلا عن كل مصري بالخارج، وتضع كل استفساراته وأسئلته محل اهتمام،كأولوية قصوى ضمن استراتيجة الوزارة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، مشيرة إلى حرص سيادتها على إرسال كافةاستفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديوكونفرانس" ضمنمبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف، انطلاقا من دور الوزارة ومسؤلياتها المنوطة بها لخدمة أبناءالوطن بالخارج.

وأشارت السفيرة حرصها على تلبية احتياجات المصريين في الخارج، والتي تأتي على رأس أولويات استراتيجية وزارة الهجرة، والتي تضعفي حسبانها التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتلبية تلك الاحتياجات والرد على استفسارات المصريين بالخارج، تنفيذالتوجيهات القيادة السياسية، مضيفة أن المصريين بالخارج ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.