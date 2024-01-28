عبدالرحيم كمال: لا أظن أن هناك إنسانية حقيقية إلا بلمحة مصرية

وجه الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رسالة تحمل الكثير من المعاني عن مصر، لكل جمهوره ومتابعيه ورواد السوشيال ميديا.

وقال “كمال” فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام": "صباح الخير يا بلدي، مصر المرهقه المشمسة الجميلة، شمسك الدافئة تمنحنا الكثير من الإيمان".

وتابع: "لا أظن أن هناك إنسان حقيقى فى إنسانيته، إلا وبه لمحه مصرية، صباح الخير يا مصر يا قدس أقداس الوجود".

ومن المقرر أن يشارك الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الحالية بثلاث أعمال روائية من أعماله.

ويعقد كمال ندوة حفل توقيع كتابه "كل الألعاب للتسلية"، الجمعه المقبل الموافق ٢ فبراير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحصور رموز الثقافه والاعلام.

IMG_20240128_103547