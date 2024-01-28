بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل عامل خردة فى الدقهلية

تعقد محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة 6 أشخاص بينهم طفل، وذلك لاتهامهم بقتل عامل خردة وإصابة أخر، حال قيام المجني عليهما بتحميل خردة من شونة خاصة بالمتهم الخامس ونشوب مشاجرة بينهم وذلك بنطاق قسم شرطة ثان بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبد اللطيف فى القضية رقم 6668 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 2645 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كل من:"عبدالرحمن.م.م"،محبوس، و"محمد.ع.ع،طفل – محبوس، و"وجدى.م.م.ص"،مخلي سبيله"، و"محمد.ر.ع"،مخلي سبيله، وعمرو.م.م"، مخلي سبيلة، و"محمد.م.ع.ح"،مخلي سبيله، الى محكمة الجنايات المختصة، لأنهم فى يوم 13/6/2023 بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه "رمضان عبدالظاهر شاكر"،عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن تعدوا عليه بالضرب حال إحراز الاول والثاني سكين واحراز الثالث والرابع عصا خشبية، ومقاومتهم قام الأول والثاني بإحكام قبضتهما على عنقه تى خارت قواه وذلك حال تواجد المتهمين الخامس والسادس على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلى السيد مصطفى حافظ،32عاما، عامل ومقيم بمنطقة جديلة بشهادته امام النيابة العامة، انه ابان توجهه رفقة المتوفى لتحميل الخردة من الشونة الخاصة بالمتهم الخامس فوجئ بقيام المتهمين الأول والثاني بالتعدي عليهما بالضرب بسكاكين حال تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة للشد من أزرهما فاحدثوا إصابة المتوفي الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه الا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج.

وشهد المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، ان تحرياته السرية دلته الى ارتكاب المتهمين للواقعة من أنه حال تواجد المجني عليهما بالشونة ملك المتهم الخامس قام المتهمان الاول وحتى الرابع بالتعدي عليه بالضرب بالسكاكين وشوم وإبان فرار المتوفي تمكن المتهمان الاول والثاني من شل حركته وأطبقواعلى عنقه حال تواجد المتهمين الخامس والسادس على مسرح الجريمة للشد من أزرهم وأحدثوا اصابتهما التي أودت بحياته وأعزي قصدهم إزهاق روح المجني عليه.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمتوفي إن أصابته بالعنق ذات طبيعة رضية تنشأ عن المصادمة بأطراف الأنامل لأصابع اليد الواحدة ايا كان ويجوز حصولها من جراء الضغط المستمر على العنق باليد.

كما بين التقرير ظهور احتكاكات بالرأس تنشأ عن المصادمة وملامسة الجلد لجسم خشن السطح أيا كان ويجوز حصولها من جرا السقوط ارضا او الاصطدام بحائط او ما شابه ذلك.

وتبين ان الوفاة نتجت عن الضغط المستمر على العنق بما نتج عنه غلق المسارات الهوائية وأدى الى فشل تنفسي حاد انتهى بحصول الوفاة "خنق يدوي".