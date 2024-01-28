اليوم.. محاكمة الأم المتهمة بقتل نجلها خنقا فى الدقهلية

تعقد محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة"، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة ربة منزل مقيمة كفر الروك مركز السنبلاوين وذلك بعد طلب المحكمة خلال الجلسة السابقة باستدعاء احد الأطباء والتي ادعت المتهمة بقتل نجلها الطفل خنقا معاناتها من مرض نفسي وتلقيها العلاج لديه داخل عيادته الخاصة، والسماع لشهادته.

كانت المتهمة قد تخلصت من نجلها الطفل 4سنوات، خنقًا بإيشارب ووسادة انتقامًا من أسرة زوجها بعد ادعائها اساءتهم لسمعته وأخبار زوجها الذي يعمل بالخارج بسوء سلوكها.

تقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبداللطيف فى القضية رقم 23556 سنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وشهدت الجلسة السابقة طلب رئيس المحكمة استدعاء المتهمة من قفص الاتهام بعد طلب دفاعها بعرضها على مصلحة الطب النفسي لبيان اصابتها بحالة نفسية وقت ارتكاب الجريمة، وطلب منها الإدلاء باسمها واسم زوجها لتجيب .

وقالت المتهمة امام هيئة المحكمة انها كانت تتردد على عيادة خاصة للعلاج النفسي وفور سؤالها عن الطبيب أجابت أن اسمه "حسانين" دون ان تشير لباقي اسمه لتطلب المحكم استدعاء الطبيب بمعرفة ذوبها.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد احال "إسراء.أ.ع.م"، محبوسة لانها في يوم 9/8/2023 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلت طفلها المجني عليه"مصطفى الحفناوي عبده أمين"، عمدا مع سبق الإرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض "غطاء رأس"، وما أن ظفرت به حال سباته حتى قامت بإحكام قبضتها حول عنقه ووضعت وسادة فوق وجهه وظلت تكتم انفاسه فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك ازهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزت المتهمة غطاء رأس مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية او الحرفية.

وشهدت لمياء أحمد عبدالوهاب، 20 عاما، طالبة، ومقيمة قرية كفر الروك مركز السنبلاوين ان المتهمة استغلت انهما قد غطوا فى سباتهم واستلت غطاء رأسها واطبقت حول عنق صغيرها ووضعت على وجهه وسادة حتى لفظ انفاسة الأخيرة وعزت ذلك لوجود خلافات بينها وبين أهلية زوجها.

كما أدلى والد الطفل عليه بشهادتة، ان زوجتة قام بإزهاق روح نجله عمدا ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما وأهليته نتيجة علاقاتها المحرمة بالرجال وسوء سلوكها .

وأكدت تحريات الرائد محمد أحمد الهلالي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين ان تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه وان المتهمة وعلى اثر خلاف بينها وأهلية زوجها نتيجة سوء سلوكها عقدت العزم على إزهاق روح صغيرها فقامت بخنقه حتى فاضت روحه الى بارئها.

وأكد تقرير الصفة التشريحية للطفل المتوفي وجود حز موصوف حول العنق ومثله يحدث من الضغط على العنق بجسم صلب راض لين اي كان نوعه وهو جائز الحدوث من مثل حرز غطاء الرأس المرسل للفحص وكذا خدوش ظقرية يمين العنق ،وزفة سيلزونية بالشفاة والأظافر واحتقان حشوي عام ولا سيما بالرئتين بالإضافة الى الحيز الموصوف بمنطقة العنق و الوفاة ناتجة عن اسفكاسيا الخنق ادى الى فشل فى عملية التنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.